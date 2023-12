Colloqui tra Volkswagen e Renault per auto elettrica

Volkswagen avrebbe avviato colloqui con Renault per una potenziale cooperazione finalizzata alla produzione di veicoli elettrici. Lo riporta Bloomberg citando una indiscrezione pubblicata da Handelsblatt. L'obiettivo sarebbe quello di offrire un veicolo elettrico a un costo inferiore a 20.000 euro. Le discussioni sono in una fase fase iniziale e potrebbero ancora non approdare a nessun tipo di collaborazione. I portavoce di Volkswagen e Renault hanno rifiutato di commentare. Nel caso di un accordo i due gruppi punterebbero ad una produzione annuale di ben 250.000 veicoli.

La casa automobilistica tedesca avrebbe avviato colloqui anche con altri potenziali partner.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA