Brasile: export auto verso Argentina in calo del 17,1% nel 2023

Le esportazioni di auto dal Brasile diminuiranno nel 2023 del 17,1% rispetto all'anno precedente. Lo riferisce l'Associazione nazionale dei produttori di veicoli a motore (Anafavea) pubblicando le proiezioni per l'anno in corso. La flessione è causata principalmente dalla contrazione dell'export verso il mercato argentino, dove si prevede un calo complessivo per almeno 95.000 unità. La fetta di mercato di Brasilia nel Paese vicino è passata dal 49% di quattro anni fa al 27% di oggi.

Il Brasile tra i Paesi maggiori esportatori di auto al mondo, quest'anno invierà all'estero in tutto 399.000 veicoli, in calo rispetto ai 480.900 del 2022. La diminuzione comporterà un calo del 3,1% nel valore totale delle esportazioni del settore, pari 400 milioni di dollari in meno di fatturato. A peggiorare il saldo commerciale brasiliano, si aggiunge il dato delle importazioni di auto, aumentate - al 30 novembre - del 26% con 306.000 veicoli acquistati all'estero, soprattutto da Argentina, Cina e Messico.



