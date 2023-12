Telepass con Sorgenia per soluzioni digitali e green

In previsione della fine del mercato tutelato di luce e gas per il segmento residenziale, Telepass sceglie Sorgenia per accompagnare i propri clienti in un momento di grande transizione. La collaborazione tra le due aziende, facendo leva sul dna innovativo e green che le contraddistingue, si prefigge l'obiettivo di proporre ai clienti soluzioni capaci di rendere più semplice, sostenibile e immediato il rapporto con l'energia. Con la recente integrazione sull'App Telepass di una vetrina dedicata alle offerte, anche relative ai servizi di partner terzi convenzionati, i clienti Telepass possono accedere direttamente a offerte esclusive messe a disposizione da Sorgenia. Telepass, che ha messo al centro della strategia di business il concetto di sostenibilità, in linea con l'impegno più ampio assunto dal Gruppo Mundys, ha come obiettivo quello di offrire ai propri clienti un ecosistema sempre più completo di servizi innovativi a sostegno della quotidianità, promuovendo comportamenti sempre più green. Con questa partnership, Telepass rafforza l'impegno a fornire ai propri clienti un ecosistema di servizi sempre più ampio e vantaggioso, in grado di semplificare la vita dei clienti, sia per quanto riguarda le esigenze di mobilità sia per quanto riguarda altri aspetti della vita quotidiana.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA