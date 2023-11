Iveco Group aderisce al Global Compact delle Nazioni Unite

E' stata accolta la domanda di Iveco Group per aderire al Global Compact delle Nazioni Unite, la più grande iniziativa di sostenibilità aziendale al mondo.

Come firmatario del Global Compact delle Nazioni Unite, Iveco Group si unisce a migliaia di altre aziende in tutto il mondo che si impegnano a operare responsabilmente per creare un futuro sostenibile. Questa iniziativa invita le aziende ad allineare le loro operazioni e strategie con principi universalmente accettati nelle aree dei diritti umani, del lavoro, della sostenibilità ambiente e dell'anti-corruzione. Inoltre, incoraggia l'azione a sostegno degli obiettivi e delle questioni delle Nazioni Unite incarnate negli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs). Lanciato nel 2000, il Global Compact delle Nazioni Unite include più di 18.000 aziende e 3.800 firmatari non aziendali con sede in oltre 160 paesi, e circa 80 reti nazionali e regionali che portano avanti iniziative e attività a livello locale. Aderendo al Global Compact delle Nazioni Unite, Iveco Group riafferma il suo impegno verso pratiche aziendali sostenibili.

"Aderire al Global Compact delle Nazioni Unite è un passo significativo per Iveco Group. Si allinea con il nostro scopo di essere la casa di persone e marchi unici che danno energia alle attività e agli obiettivi delle aziende, per progredire verso una società più sostenibile. Siamo orgogliosi di impegnarci nei principi universali del Global Compact delle Nazioni Unite e di continuare a contribuire attivamente al raggiungimento collettivo degli Obiettivi Globali attraverso i nostri sforzi ambientali, sociali e di governance all'interno del settore della mobilità" commenta Gerrit Marx, ceo di Iveco Group.





