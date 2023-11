Produzione e vendite globali record in ottobre per Toyota

L'aumento della domanda dal Nord America e dall'Europa spingono a livelli record la produzione e le vendite di Toyota su scala globale. In ottobre il primo costruttore al mondo di automobili ha costruito 900.285 veicoli in tutto il mondo, un aumento del 16,7% rispetto all'anno precedente, e ha venduto 890.241 veicoli, in aumento del 7%.

L'output è accelerata grazie al progressivo miglioramento nell'approvvigionamento dei semiconduttori, ha dichiarato l'azienda, e in particolare la produzione al di fuori del Giappone è aumentata dell'8,7% a 617.590 veicoli, un record assoluto per un singolo mese. Anche sul fronte delle vendite, il maggior contributo alle vendite viene dall'estero con una crescita del 5,2% a 756.245 unità, anche questo un record su base mensile. Particolarmente incoraggianti le vendite di auto ibride in Nord America ed Europa, spiega la casa nipponica, con i modelli RAV4 e la Corolla a fare da traino.



