Stellantis, stop 40 giorni a Cassino per montare linea Stla

Lo stabilimento Stellantis di Cassino fermerà la produzione il 30 novembre per poi riavviarla il successivo 8 gennaio 2024. L'azienda lo ha comunicato ai sindacati. Nel corso dei 40 giorni di fermo Stellantis smantellerà le vecchie linee basate sulla storica piattaforma 'Giorgio' che ha dato alla luce le Alfa Romeo Giulietta, Giulia e Stelvio. Al suo posto verrà montata la nuova linea di produzione elettrica Stla Large annunciata dal Ceo Carlos Tavares andato appositamente a Cassino lo scorso marzo per ufficializzare la scelta di assegnare a quello stabilimento la produzione dei nuovi suv e berline di segmento premium elettrici. Nei mesi scorsi i lavori sono partiti nelle officine Lastratura e Verniciatura. Le previsioni dicono che già nel primo trimestre 2024 Cassino inizierà a produrre i primi modelli di Maserati Grecale elettrici. La linea ha una capacità di circa 200 - 220 modelli al giorno. La linea verrà riavviata il prossimo otto gennaio, mentre la produzione riprenderà l'undici gennaio prossimo. In questo periodo i lavoratori godranno, in base alla loro situazione, di cassa integrazione, permessi o ferie, il tutto finalizzato comunque al raggiungimento degli obiettivi salariali di fine anno. Il personale delle Presse invece continuerà a lavorare fino al 22 dicembre per poi ripartire l'otto gennaio. Stesse date per il personale collegato a Panda e Tonale. I lavoratori delle Plastiche collegate al Montaggio si fermeranno il 30 novembre.



