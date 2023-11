Ritardi nei debutti Audi Q6 e-Tron, A6 e-Tron e Q8 e-Tron

Alcuni lanci di nuovi modelli Audi tra cui l'inedito suv elettrico Q6 e-Tron, saranno probabilmente ritardati.

Secondo l'autorevole quotidiano finanziario tedesco Handelsblatt, questa variazione nel calendario delle novità dei Quattro Anelli fa parte della revisione che avviata dal nuovo numero uno di Audi Gernot Döllner che ha rilevato a Ingolstadt lo scorso primo settembre la posizione di vertice che era di Markus Duesmann.

Döllner e il capo dello sviluppo di Audi Oliver Hoffmann stanno ora affrontando in primo luogo i problemi nel reparto R&D che hanno causato i ritardi, e questa revisione della pianificazione dovrebbe riguardare non solo le Q6 e-Tron ma anche le A6 e-Tron.

In particolare il debutto della berlina A6 e-Tron, che era previsto per l'inizio del 2024, è scivolato al successivo mese di maggio, con l'inizio della produzione della nuova berlina elettrica fissato solo per la 45ma settimana di calendario del 2024.

Discussioni e spostamenti nel calendario anche per il successore elettrico del suv Q8. Nei piani originali, scrive Handelsblatt, la Q8 e-Tron basata sulla nuova piattaforma elettrica Ppe di Audi sarebbe dovuta arrivare sul mercato nel 2026. Ma ora ai problemi che durante lo sviluppo hanno interessato il software, si sarebbero aggiunte anche criticità nei componenti meccatronici.

Il progetto del Q8 e-Tron in questa forma, secondo il rapporto del quotidiano finanziario tedesco, sarebbe stato quindi interrotto prematuramente per lasciar posto ad un nuovo modello (completamente inedito) che verrà progettato da Audi in modo che possa servire anche come base per il suv Volkwagen successore dell'Atlas, oggi venduto solo negli Stati Uniti e in Cina.



