Gm-Ford-Stellantis ratificano contratto lavoro, plauso Biden

I dipendenti delle tre maggiori case automobilistiche di Detroit hanno ratificato il contratto di lavoro spuntato dal sindacato dei metalmeccanici, United Auto Workers, al termine di sei settimane di sciopero.

Un'approvazione che Joe Biden accoglie con soddisfazione.

"Voglio applaudire al Uaw" e a General Motors, Ford e Stellantis per "aver negoziato in buona fede per raggiungere questo contratto record - ha detto Biden -. Dopo le intese del Uaw, abbiamo visto Toyota, Honda, Hyundai e Subaru annunciare significatici rialzi dei salari".



