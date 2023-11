Exxon scommette sul litio: il colosso petrolifero inizierà a trivellare in Arkansas per ottenere il prezioso metallo essenziale per le batterie per le auto elettriche. La decisione è un tentativo di Exxon di riposizionarsi nel lungo termine per rispondere a quella che si ritiene una forte domanda di auto elettriche e per l'elettrificazione nel settore dei trasporti. Exxon punta a produrre litio del grado necessario per le batterie elettriche entro il 2027.



