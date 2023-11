In Basilicata 5 milioni per rendere più competitivo l'automotive

Per "rendere più competitivo l'automotive lucano sui mercati nazionali e internazionali puntando sull'innovazione", attraverso un bando, la Regione Basilicata ha stanziato cinque milioni di euro per incentivare gli investimenti nel settore. Tra gli obiettivi del bando "Sostegno all'innovazione per il rilancio del settore dell'automotive" - è scritto in un comunicato diffuso dall'ufficio stampa della Giunta lucana - vi sono "l'aumento del livello di concorrenzialità delle imprese lucane, con priorità per quelle appartenenti alla catena di subfornitura, localizzate nei territori riconosciuti dal governo nazionale come area di crisi industriale complessa, senza tralasciare i livelli occupazionali, da salvaguardare, stabilizzare e, se possibile, incrementare". Il presidente della Regione, Vito Bardi, ha evidenziato che "la transizione verde e digitale è un banco di prova per il sistema imprenditoriale lucano, soprattutto nel settore dell'automotive. Alla luce dei cambiamenti in atto, con questo avviso vogliamo accompagnare le imprese locali dell'indotto Stellantis di Melfi nei processi di trasformazione innovativi, per competere con nuove strategie e tecnologie". Per l'assessore regionale allo Sviluppo economico, Michele Casino, "siamo in un periodo fondamentale per lo stabilimento di Stellantis a Melfi, dove è prevista la produzione di quattro nuovi modelli multibrand completamente elettrici, a cui si aggiunge la produzione di un quinto modello ibrido. Il nostro sistema imprenditoriale deve essere nelle condizioni di affrontare le nuove sfide e di aggiudicarsi le importanti commesse, tutelando i livelli occupazionali dell'indotto, che conta oltre tremila addetti".



