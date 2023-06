Stellantis modifica Top Executive Team, a Francois anche Ds

Stellantis vara alcune modifiche nel Top Executive Team, ma non cambia l'organizzazione composta da regioni, marchi e funzioni. La principale novità riguarda Ned Curic, attuale Chief Tehnology Officer, che amplierà il suo campo d'azione per includere la ricerca e sviluppo diventando chief Engineering and Technology Officer, in sostituzione di Harald Wester, attuale Chief Engineering Officer, che va in pensione.

Olivier François, attuale ceo del marchio Fiat e Global Chief Marketing Officer, amplierà il suo campo d'azione e sarà nominato ceo dei marchi Fiat e Ds Automobiles sostituendo Béatrice Foucher, pur mantenendo la funzione di Stellantis Global Chief Marketing Officer.

I cambiamenti saranno in vigore dal primo luglio.

"Questi cambiamenti dimostrano che la diversità di talenti e competenze all'interno del Top Executive Team di Stellantis rende possibile adattare il nostro leadership team alle crescenti sfide del contesto economico, proseguendo nel successo che questo team ha costruito negli ultimi due anni e mezzo con l'esecuzione esemplare del piano strategico Dare Forward 2030", commenta Carlos Tavares, ceo di Stellantis.

In merito alle Funzioni

Ned Curic, attualmente Chief Technology Officer, amplierà il suo campo d’azione per includere la ricerca e sviluppo diventando Chief Engineering and Technology Officer, in sostituzione di Harald Wester, attuale Chief Engineering Officer, che va in pensione. Le responsabilità aggiuntive di Ned Curic contribuiranno alla trasformazione continua di Stellantis in un’azienda tecnologica per la mobilità sostenibile, garantendo l’allineamento tra la visione strategica e l’implementazione dei progetti della funzione R&D di Stellantis. Sébastien Jacquet é nominato Deputy, responsabile dei Progetti e delle Cross Car Lines.

Béatrice Foucher, attuale CEO di DS Automobiles, viene nominata Chief Planning Officer, in sostituzione di Olivier Bourges. Le precedenti esperienze di Béatrice Foucher come CEO di un marchio premium e la sua competenza nel settore automobilistico saranno un atout per offrire le migliori soluzioni in termini di prodotti e tecnologie al fine di soddisfare le aspettative dei clienti.

Olivier Bourges, attualmente Chief Planning Officer, viene nominato Global Corporate Office and Public Affairs Officer. In questo nuovo ruolo, Olivier Bourges attingerà alla sua precedente esperienza come Segretario Generale dell’ex PSA e alla sua significativa conoscenza degli interessi strategici del settore automobilistico e dei suoi stakeholder.

Giorgio Fossati, in qualità di General Counsel, rafforzerà il suo contributo all’attività legale in un contesto normativo dell’industria automobilistica ancora più esigente, continuando a concorrere al successo della efficiente governance della Società tramite il suo prezioso supporto al Consiglio di Amministrazione.

Silvia Vernetti, attualmente responsabile del Global Corporate Office, viene nominata responsabile del Global Corporate Planning, sotto la responsabilità di Béatrice Foucher. Silvia Vernetti ha una comprovata capacità di gestire nuovi progetti strategici per la Società, facendo affidamento sulla sua grande competenza nello sviluppo del business e nella gestione finanziaria.

In merito ai Marchi

Timothy Kuniskis, attualmente CEO del Marchio Dodge, amplierà il suo campo d’azione per includere anche la responsabilità del Marchio Ram. La sua profonda conoscenza del mercato nordamericano contribuirà al continuo piano di crescita di Ram, con particolare attenzione all’espansione globale.

Mike Koval, attualmente CEO del Marchio Ram, viene nominato Head of Mopar North America, rispondendo al North America Chief Operating Officer Mark Stewart. Mike Koval assumerà la responsabilità di un P&L strategico per la performance della regione del Nord America.

