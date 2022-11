Stellantis: nuovo modello di distribuzione in Europa

Stellantis vara un nuovo modello di distribuzione sostenibile con la rete di rivenditori, che fa affidamento sulla rete multibrand dei marchi del gruppo. Sarà implementato da metà 2023, partendo da tre mercati, Austria, Belux, Paesi Bassi, per poi estendersi progressivamente in tutta Europa al termine della prima fase pilota. Il progetto ò stato presentato nell'estate 2021 con 50 gruppi di lavoro, coinvolgendo 200 distributori di 10 Paesi.

L'obiettivo di Stellantis è consentire alla propria rete di adattarsi con sufficiente anticipo in un contesto sempre più competitivo con nuovi attori. "La visione di Stellantis è promuovere un modello di distribuzione sostenibile e tutte le parti interessate beneficeranno di questi cambiamenti che saranno incentrati sulla customer experience", ha dichiarato Uwe Hochgeschurtz, chief operating officer di Stellantis per l'Europa allargata.

I marchi del gruppo, come annunciato durante lo Stellantis Ev Day a luglio 2021, mirano a raggiungere con i veicoli elettrici a batteria (Bev) il 100% del mix di vendite di auto in Europa entro la fine del 2030. Dal 2025 l'azienda lancerà esclusivamente Bev per i segmenti di lusso e premium per poi estendere l'offerta a tutta la gamma.