Russia: avviata la produzione di auto nell'ex fabbrica Renault

E' ripresa la produzione nell'ex fabbrica Renault in Russia, chiusa dopo l'invasione dell'Ucraina e successivamente rilevata dal governo. Il produttore di camion Kamaz ha fatto sapere che le prime auto saranno in vendita il mese prossimo, scrive la Bbc online.

In particolare, è prevista la produzione di circa 600 auto entro la fine dell'anno con un aumento fino a 100mila veicoli all'anno nel 2024, alcuni dei quali saranno elettrici. L'azienda sta facendo rivivere il marchio 'Moskvich' che risale all'epoca sovietica, anche se il design dell'auto è stato aggiornato. Le sanzioni occidentali, introdotte per isolare la Russia e punirla per l'aggressione militare in Ucraina, hanno limitato l'accesso ai componenti prodotti all'estero. Ma sembra che Kamaz e il governo stiano lavorando con la casa automobilistica cinese Jac.