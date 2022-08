Nissan, Rapporto Sostenibilità 2022 punta al futuro

Sostenibilità al centro delle strategie aziendali, per Nissan che punta ai programmi a lungo termine. La casa automobilistica ha infatti deciso di rafforzare il proprio impegno verso la sostenibilità, ponendola al centro delle proprie strategie aziendali nella realizzazione della visione a lungo termine Ambition 2030. All'interno del Rapporto di sostenibilità 2022, l'azienda ha condiviso le proprie strategie e azioni per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità ambientale, impegno sociale e Governance.

Nel Rapporto di Sostenibilità 2022, Nissan ha valutato l'impatto dell'azienda sulla società e sull'ambiente e come questi la influenzino a loro volta. "Nissan è determinata nel diventare un'azienda veramente sostenibile - ha dichiarato Joji Tagawa, chief sustainability officer - come obiettivo fondamentale prefissato grazie alla fiducia posta nei nostri confronti. I progressi e risultati raggiunti dall'azienda nell'ultimo anno sottolineano come la sostenibilità sia al centro della nostra strategia di crescita e di come la creazione di valore sia guidata dall'attenzione verso l'innovazione e la sostenibilità. Rafforzeremo ulteriormente i nostri sforzi per raggiungere gli obiettivi che ci siamo posti".

Togawa ha confermato l'obiettivo aziendale della piena neutralità dal carbone, attraverso piani in cui Nissan è in grado di garantire il valore maggiore, come nella riduzione delle emissioni dei propri prodotti e offrendo ai clienti soluzioni elettrificate su tutti i prossimi modelli della gamma da oggi al 2030. L'azienda continuerà a sviluppare iniziative, come 4R e Blue Switch, per ottimizzare l'ecosistema elettrico, mentre altri piani includono lo sviluppo di tecnologie per migliorare la sicurezza dei veicoli, rendendo le innovazioni tecnologiche più accessibili, attraverso soluzioni di mobilità più inclusive, sicure e affidabili.