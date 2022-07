Volkswagen ID.4, è partita la produzione Usa a Chattanooga

Con l'avvio della produzione della ID.4 nello stabilimento di Chattanooga, nel Tennessee, il crossover elettrico diventa il primo modello EV di Volkswagen costruito e venduto negli Stati Uniti. Originariamente promosso come un veicolo elettrico "per i milioni, non i milionari", ID.4 ha iniziato la sua storia alla fine del 2020 ed ora raggiunge i clienti in tutta Europa, Nord America (dove ID.4 veniva in precedenza importato) e Cina.

La produzione di ID.4 è stata avviata al ritmo di 7.000 unità al mese ed è il risultato dell'investimento di 800 milioni di dollari nella struttura di Chattanooga per supportare spazi dedicati all'elettrificazione e alla produzione di batterie. La fabbrica nel Tennessee ora si unisce agli altri cinque siti Volkswagen in tutto il mondo che attualmente producono veicoli elettrici. Secondo la Casa automobilistica, l'ID.4 rimane il modello best seller nella gamma Bev di Volkswagen con 190mila unità consegnate in tutto il mondo fino ad oggi. "Stiamo appena iniziando a scrivere un nuovo capitolo per Volkswagen in America - ha commentato Thomas Schäfer, presidente della marca Volkswagen - e questa è proprio una storia americana. Quando abbiamo promesso di arrivare a milioni di veicoli elettrici Volkswagen, abbiamo sempre tenuto conto dei lavoratori americani di Chattanooga. Non potremmo essere più orgogliosi di vedere quella visione realizzata oggi con il nostro crossover elettrico ID.4 che esce dalle linee. Questa è un'altra pietra miliare nell'ambiziosa strategia di elettrificazione di Volkswagen per il mercato statunitense e per quello globale".

I componenti del nuovo ID.4 arrivano a Chattanooga principalmente dal Nord America. Ciò include acciaio dell'Alabama e dell'Ohio, parti interne dell'Indiana e della Carolina del Sud ed elettronica del Kentucky e della Carolina del Nord. Le batterie per veicoli elettrici sono fabbricate da SK Innovation in Georgia.