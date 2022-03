Iveco Group: con Enel X per veicoli commerciali elettrici

Iveco, brand di Iveco Group, ha firmato un memorandum d'intesa con Enel X, business line globale di Enel dedicata alla e-mobility, per sviluppare la mobilità elettrica per i veicoli commerciali in Europa, in particolare veicoli commerciali leggeri, pesanti e autobus. Le due società valuteranno come i mezzi elettrici Iveco possano supportare la transizione della flotta di Enel verso veicoli a emissioni zero, esaminando nuove opportunità congiunte in altri segmenti del trasporto. La collaborazione mira anche a sviluppare un'offerta congiunta rivolta alla mobilità elettrica delle flotte commerciali, che comprenda anche infrastrutture di ricarica per veicoli commerciali leggeri e pesanti. Iveco ed Enel X valuteranno l'interoperabilità dell'infrastruttura di ricarica di Enel X con i veicoli elettrici Iveco e il potenziale sviluppo congiunto di servizi avanzati (ricarica intelligente e V2G, Vehicle-to-Grid).

"Nel percorso che abbiamo intrapreso verso zero emissioni di CO2, l'elettrificazione è fondamentale per raggiungere gli obiettivi dell'intero settore dei veicoli commerciali. Siamo impegnati in questa direzione e l'accordo con Enel X sancisce l'inizio di una collaborazione strategica fra Iveco e uno dei player più avanzati del settore energetico" commenta Luca Sra, presidente Truck Business Unit di Iveco Group. "Enel X mira a supportare la decarbonizzazione delle città e dei trasporti attraverso soluzioni innovative e sostenibili basate su due pilastri: elettrificazione e digitalizzazione. Abbiamo giocato un ruolo attivo per più di un decennio, in particolare per l'elettrificazione del trasporto pubblico, offrendo servizi a valore aggiunto per oltre 3.000 autobus elettrici", sottolinea Valerio Vadacchino, responsabile globale di e-Bus in Enel X.