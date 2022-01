Cina: +3,8% vendite di auto 2021, primo rialzo dal 2017

La Cina chiude il 2021 con un totale di 26,28 milioni di auto vendute, in rialzo per la prima volta dal 2017 grazie al +3,8% rispetto al 2020: lo riferisce la China Association of Automobile Manufacturers (Caam), le cui previsioni per il 2022 ipotizzano vendite di automobili in aumento del 5,4%, a quota 27,5 milioni, con il comparto Nev in progresso del 47% a cinque milioni. Proprio il settore dei veicoli a nuova energia (Nev), che include quelli elettrici alimentati a batteria, ibridi benzina-elettrici e a celle a combustibile a idrogeno, hanno mostrato un forte slancio nel 2021 con una crescita del 157,5% a 3,52 milioni di unità.