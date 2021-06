Tesla: +88% le vendite di maggio in Cina, a 21.936 unità

Tesla ha registrato a maggio in Cina un rimbalzo congiunturale delle vendite pari all'88%, a 21.936 unità, recuperando terreno rispetto al crollo del 67%, a 11.671, di aprile in scia alle turbolenze create dai timori sulla qualità dei veicoli elettrici.

La compagnia di Elon Mask ha consegnato lo scorso mese 33.463 veicoli fabbricati localmente, rispetto ai 25.845 di aprile, secondo i dati diffusi dalla China Passenger Car Association, di cui 11.527 destinati all'export (rispetto a 14.174 di aprile), principalmente in Europa.

Poiché Tesla prende gli ordini online e consegna i veicoli direttamente agli acquirenti aggirando i concessionari tradizionali, le consegne riflettono la domanda che ha preceduto fattori come la serie di incidenti che hanno inasprito l'opinione pubblica verso le vetture della sociatà californiana.

Secondo il sito web di news tecnologiche The Information, gli ordini si sarebbero quasi dimezzati a maggio rispetto ad aprile.