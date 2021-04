Automobili Lamborghini, volano le vendite: primo trimestre +25%

Il primo trimestre del 2021 si chiude per Automobili Lamborghini con un incremento di vendite del 25% rispetto allo stesso periodo del 2020 e supera del 22% il primo trimestre del 2019. Da gennaio a marzo sono state consegnate 2.422 vetture. Il modello Urus continua a essere quello più richiesto (1.382 unità), seguito da Huracán (753) e Aventador (287). Tra i mercati si è registrato uno slancio positivo in questa prima fase dell'anno di USA, Cina e Germania.

Per Stephan Winkelmann, presidente e CEO di Automobili Lamborghini, la Casa del Toro "continua a dimostrare grande reattività al contesto e una crescente attrattività in un periodo di continue sfide e incertezze del mercato. Abbiamo davanti a noi una prospettiva molto positiva per quest'anno, grazie a un portafoglio ordini cresciuto del 25% rispetto al primo trimestre 2020 e che copre già nove mesi di produzione.

Siamo pronti per i nuovi obiettivi che ci siamo posti e per rispondere concretamente, con importanti novità, al momento di grande trasformazione che sta investendo il comparto automotive nel suo complesso".