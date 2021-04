Hyundai ferma per mancanza chip fabbriche in Corea del Sud

A causa della mancanza di chip anche Hyundai interromperà parzialmente dal 7 al 4 aprile la produzione nei suoi stabilimenti coreani. Questo problema di forniture sta infuenzando in particolare le linee di fabbricazione del modelli Kona e Ioniq 5. Hyundai ha precisato ieri che "le condizioni di fornitura dei semiconduttori per il sistema di telecamere frontali del suv Kona e dei moduli elettronici di potenza per Ioniq 5" sono le ragioni dell'arresto.

L'azienda ha comunicato che la situazione continuerà ad essere attentamente monitorata al fine di adottare le misure necessarie e ottimizzare la produzione nel rispetto delle condizioni di fornitura.