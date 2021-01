Fca: investimento da 250 mln dlr in India per 4 nuove Jeep

Fca investirà 250 milioni di dollari in India per produrre quattro nuovi modelli Jeep. Lo rende noto la società in un comunicato. La nuova gamma di veicoli locali include la Jeep Compass 2021 made in India, un suv grande a tre file, l'iconica Jeep Wrangler e l'ammiraglia Grand Cherokee di nuova generazione, che saranno assemblati nello stabilimento di produzione della joint venture di Fca a Ranjangaon. I quattro nuovi prodotti saranno sulle strade indiane entro la fine del 2022.

"Il nostro nuovo investimento di 250 milioni di dollari ci darà un vantaggio competitivo in più segmenti con i nostri nuovi Suv Jeep in uscita da Ranjangaon", ha detto l'amministratore delegato di Fca India Partha Datta. "Questo investimento si aggiunge ai 450 milioni di dollari che abbiamo già impegnato nelle nostre attività in India negli ultimi cinque anni. Siamo lieti di annunciare i nostri nuovi entusiasmanti prodotti, insieme al nostro continuo impegno per l'India nell'ottantesimo anniversario del marchio Jeep", ha affermato Datta.

Fca ha recentemente ampliato le sue attività di ingegneria e creerà almeno 1000 nuovi posti di lavoro entro la fine del 2021.