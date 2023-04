Aci, gli esiti della seconda serie di test Green Ncap 2023

Nella seconda serie di test del 2023, le sei auto prese in esame da Green Ncap sono state la Nissan Ariya, la Renault Austral, la Volkswagen T-Roc, la Volvo XC40, la Ford Fiesta e la nuova Hyundai Staria. Il crossover elettrico di Nissan ha conquistato il punteggio massimo rappresentato dalle cinque stelle. La vettura in questione, inoltre, si è distinta per l'elevata efficienza di ricarica, visto che la grande batteria le consente di percorrere più di 500km nel ciclo Wltp. Tre Stelle per la Renault Austral E-Tech Full Hybrid 200, forte di un sistema ibrido a 400 V che ne aumenta l'efficienza energetica, soprattutto nei test al di sotto della velocità autostradale. La stessa vettura della casa francese, con il propulsore full hybrid, riduce sensibilmente i consumi nei percorsi urbani ed extraurbani.

Si ferma a 2,5 stelle la Volkswagen T-Roc, che comunque ottiene il miglior risultato del Clean Air Index di Green NCAP per un'auto con motore a combustione interna, grazie al suo propulsore a benzina turbocompresso a iniezione diretta da 1,5 litri. 2,5 stelle anche la Volvo XC40 mild-hybrid da 48 V, spinta da un motore turbo benzina da 2 litri a iniezione diretta, per via delle significative quantità di gas serra emesso.

Stesso punteggio anche per la Ford Fiesta a benzina valutata nella variante ST-Line Vignale 1.0 con cambio automatico a 7 marce e sistema mild hybrid a 48 V. Chiude con 1 stella la Hyundai Staria, van a 7 posti, sfavorito dalle dimensioni, ed alimentato da un motore diesel da 2,2 litri, che non ha prodotto risultati lusinghieri, come si evince dal comunicato Aci, negli indici di efficienza energetica e dei gas serra.