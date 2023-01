Audi: obiettivo un utilizzo responsabile dell'acqua

Audi è il primo costruttore premium al mondo ad aderire all' Alliance for Water Stewardship.

L'associazione è quella che riunisce aziende, Ong ed agenzie del settore pubblico ed è impegnata nel favorire e certificare l'utilizzo responsabile delle risorse idriche a tutti i livelli della supply chain.

L'adesione, all'interno del programma Mission: Zero della casa dei cinque anelli, ha l'obiettivo di ridurre drasticamente il fabbisogno idrico, fino a escludere totalmente il ricorso all'acqua potabile in tutte le fasi produttive. Per favorire il risparmio idrico, Audi attribuisce un valore all'acqua in funzione del sito di utilizzo, parametrandone il prelievo alla disponibilità regionale.

Tenendo conto della situazione locale, le misure possono essere rafforzate nelle aree in cui la disponibilità idrica risulta particolarmente ridotta. Entro il 2035, il consumo d'acqua per veicolo prodotto verrà dimezzato, passando dai 3,75 metri cubi attuali a 1,75 metri cubi.

"Quali costruttori - ha affermato Dirk Große-Loheide, Membro del Board di Audi Ag per gli Acquisti e l'It - abbiamo il dovere di garantire un uso attento e rispettoso delle risorse. La collaborazione intersettoriale con le principali realtà industriali della rete Aws renderà ancora più concreto ed efficace il nostro impegno".

Attualmente è in corso il processo di certificazione Aws dello stabilimento Audi di San José Chiapa, in Messico. Si tratta del primo sito Audi ad essere sottoposto al vaglio di Aws. L'analisi si basa sulla gestione delle acque a livello sia di fabbrica sia di bacino idrografico e che si concretizza in una serie di analisi e proposte in merito alla riduzione dei consumi, alla prevenzione dell'inquinamento e alla protezione degli utenti esterni, ad esempio le aziende agricole locali.