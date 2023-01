Crescono le vendite dei modelli MINI elettrificati

Il brand Mini chiude bene il 2022 grazoe ai suoi modelli elettrificati. Con un aumento delle vendite del 25,5% rispetto al 2021 e 43.744 unità vendute in tutto il mondo, la MINI Cooper SE completamente elettrica continua ad incassare consensi a livello globale.

I veicoli puramente elettrici rappresentano già il 15% delle vendite totali a livello mondiale e sono aumentati ancora in Europa con oltre 27.000 unità MINI Electric vendute nel 2022, che equivale al 22% delle vendite totali. In particolare, Germania, Francia e Regno Unito hanno registrato una forte crescita delle vendite della MINI Electric. La MINI 3 porte completamente elettrica è il modello più venduto in Scandinavia, con il 45% delle vendite totali.

Nel 2022, MINI ha ulteriormente ampliato la sua offerta globale lanciando la Cooper SE anche in Corea e Taiwan. Le cose vanno bene anche a Hong Kong, dove rappresentano già il 43,3% delle vendite nel 2022. Questi sviluppi testimoniano il continuo e forte interesse della community globale MINI per la mobilità elettrica a zero emissioni.