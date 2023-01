Al Ces 2023 il Lancio del challenge AI for Urban Mobility

In occasione del Ces di Las Vegas 2023, è stato lanciato ufficialmente il sesto challenge di Software République, deonimato AI for Urban Mobility, da Éric Feunteun, Coo di Software République, e Valérie Pécresse, Presidente della Regione ×le-de-France.

Si tratta di un'iniziativa volta a presentare progetti con cui migliorare la mobilità urbana e periurbana della Regione ×le-de-France, che si rivolge ad esperti informatici e start-up.

L'obiettivo è quello di realizzare una soluzione di mobilità innovativa, basata sull'utilizzo di veicoli leggeri, che favorisca l'intermodalità, l'ottimizzazione dell'uso delle colonnine elettriche, ed il ricorso a veicoli Mobilize o, in alternativa, al trasporto pubblico.

La Regione ×le-de-France raddoppierà l'investimento proposto dal vincitore per il suo progetto mediante una sovvenzione che potrà arrivare fino a 500.000 euro.

Valérie Pécresse, presidente della Regione ×le-de-France, ha dichiarato: "Questo challenge ha un duplice scopo: contribuire a far emergere i leader europei a livello di Intelligenza Artificiale applicata al settore industriale, offrendo loro l'opportunità di collaborare con i leader mondiali dei rispettivi settori di attività, e porre il potenziale offerto dall'Intelligenza Artificiale al servizio delle grandi sfide della società, come la mobilità".

Éric Feunteun, Coo di Software République, ha spiegato: "Il vincitore dello challenge AI for Urban Mobility entrerà a far parte dell'incubatore di Software République e del suo programma di supporto su misura".