Veicoli commerciali Peugeot: il Leone punta alla leadership

La rivoluzione elettrica è in corso anche per i professionisti: il Brand Peugeot offre già oggi una gamma di veicoli commerciali 100% elettrici, in grado di soddisfare nuove esigenze di trasporto. I veicoli commerciali elettrici di Peugeot conservano il 100% della funzionalità delle versioni con motore termico tradizionale, ma generano zero rumore, zero vibrazioni, zero emissioni e zero odore, nonché hanno zero cambi marcia, rendendo la guida estremamente fluida.

Una soluzione tecnologica che cambia radicalmente la vita degli utilizzatori e delle persone che li circondano. Con questa gamma completa di veicoli commerciali 100% elettrici, Peugeot punta dal 2022 a guidare le vendite di veicoli commerciali totalmente green in Europa. Obiettivo: offrire nuova serenità ai professionisti e ridurre le conseguenze negative del trasporto merci, anche se le attuali tendenze sociali richiedono sempre più veicoli commerciali nelle aree urbane per consegnare merci fino all'ultimo miglio. La gamma da lavoro del Leone è è stata completata dall'arrivo in autunno del Nuovo e-PARTNER e del Nuovo e-BOXER, entrambi 100% elettrici, che si aggiungono al furgone e-EXPERT lanciato l'anno scorso e premiato con il riconoscimento di iVOTY 2021 (International Van of The Year). La caratteristica di tutti i veicoli elettrici Peugeot è quella di non scendere a compromessi in termini di volume utile o praticità rispetto alle versioni Diesel, pur offrendo tutti i vantaggi della propulsione elettrica: minori costi di esercizio, facilità di guida, risposta immediata dell'acceleratore, coppia elevata, totale assenza di rumore, vibrazioni, odori ed emissioni. Oltre a questi veicoli entrerà presto in produzione il primo veicolo a celle a combustibile, il Nuovo e-Expert Hydrogen: un veicolo che verrà reso disponibile entro la fine dell'anno, permettendo al brand di estendere così la sua offerta alle più avanzate tecnologie di elettrificazione oggi esistenti.

"Dopo averlo annunciato, renderemo ordinabile un'intera gamma di versioni 100% elettrificate dei nostri veicoli commerciali, permettendo così a Stellantis di essere la prima a farlo. Allo stesso tempo, e per rispondere ad altri usi dei clienti, nelle prossime settimane offriremo una versione con "Cella a combustibile a idrogeno" sul nostro commerciale di media grandezza, prova del nostro costante desiderio di innovazione" sottolinea Xavier PEUGEOT, Direttore Generale della Business Unit Veicoli Commerciali del Gruppo Stellantis.