Atm: a Milano prime ricariche wireless per i bus elettrici

Sono in fase di installazione a Milano, in viale Zara, in primi charger hi-tech per la ricarica wireless dei bus elettrici di Atm, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico a Milano. L'installazione delle prime ricariche di questo tipo si inserisce nel piano full electric dell'azienda che punta ad una mobilità sempre più sostenibile.

Si tratta di postazioni evolute ad alto contenuto tecnologico che, attraverso un comando Wi-Fi, attivano il pantografo che carica in pochi minuti i bus elettrici. Nelle prossime settimane i primi e-bus a testare la nuova tecnologia saranno quelli delle linee 51, 60 e 82.

Entro il 2021 saranno 14 questi sistemi di ricarica rapida in città: sei in Viale Zara, quattro in piazza IV Novembre, quattro in piazza Bottini a Lambrate.

Attualmente sono 85 i bus elettrici in servizio sulle strade milanesi, entro il 2021, come da cronoprogramma, Atm avrà in dotazione nella sua flotta 170 bus elettrici a impatto zero, che si aggiungono ai 153 bus ibridi e ai 3 bus a idrogeno.

Entro il 2030 è previsto il completo rinnovo della flotta con 1.200 bus elettrici. Questo porterà a una riduzione del consumo di gasolio pari a 30 milioni di litri e delle emissioni di CO2 pari a 75.000 tonnellate all'anno.