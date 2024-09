Nuovo Honda X-ADV punta a comfort e praticità

Se dal suo debutto nel 2017 l'X-ADV di Honda ha venduto 76.000 esemplari in Europa, nella sua nuova versione 2025 punta ad alzare il livello in fatto di praticità e comfort. L'elemento centrale del nuovo concetto di stile sono le carene, ridisegnate in modo da esaltare l'aggressività delle linee che caratterizzano l'X-ADV.

Con angoli, spigoli e pieghe della carrozzeria i tecnici Honda hanno preso ispirazione dalla complessità delle forme degli origami. La firma luminosa è ulteriormente enfatizzata dal nuovo doppio faro a LED anteriore, abbinato alle luci diurne DRL che integrano, per la prima volta nel mondo delle moto, gli indicatori di direzione.

L'X-ADV 2025 può contare anche su un pacchetto pensato per la praticità e il comfort, a cominciare dal nuovo schermo TFT a colori da 5 pollici, che presenta interfaccia utente e grafiche riprogettate nei colori e nelle strutture dei menù, risultando leggibile anche sotto la luce diretta del sole e con la possibilità di connettere lo smartphone tramite l'app Honda RoadSync.

Di nuova concezione anche il blocchetto di sinistra con comandi retroilluminati. Il Cruise Control, di serie per il 2025, rende più confortevoli i lunghi viaggi. Contribuisce a migliorare il comfort e a ridurre gli sforzi anche la nuova sella, più imbottita e rimodellata per facilitare l'appoggio a terra. Il parabrezza è regolabile con una mano sola grazie al meccanismo semplificato.

Il nuovo modello 2025 è realizzato con 25 componenti della carrozzeria ricavati da materiali sostenibili come la plastica riciclata e la plastica derivata da biomassa. L'impiego del Durabio e di altre plastiche riciclate per le carene è un punto cardine nella visione di Honda per raggiungere l'obiettivo dell'utilizzo di materiali sostenibili al 100% nei processi produttivi entro il 2050.



