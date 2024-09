Ducati Multistrada V4 si rinnova tra tecnologia e comfort

Stessa anima da viaggiatrice sportiva, ora con l'aggiunta di numerose novità sul fronte della tecnologia e del comfort. Con un nuovo episodio della Ducati World Première 2025, la casa di Borgo Panigale ha presentato la nuova Multistrada V4 MY 2025, che punta ad alzare l'asticella in fatto di efficienza nei consumi e confort per il passeggero.

Alla rinnovata Multistrada V4 si affianca anche la V4 Pikes Peak, ovvero la crossover secondo la visione di Ducati, che celebra i successi sportivi di Multistrada e che, condividendo le evoluzioni elettroniche, meccaniche ed estetiche della Multistrada V4, punta una guida ancora più efficace in ogni situazione.

Se la nuova Multistrada V4 è la Ducati pensata per chi ama viaggiare su qualunque tipo di strada, senza dimenticare la giusta dose di sportività che da sempre caratterizza le moto di Borgo Panigale, oggi il modello si ripresenta in scena perfezionata e ancora più personalizzabile.

L'attitudine turistica è stata innalzata dai tecnici Ducati ad un livello ancora superiore, grazie a una maggior efficacia nella guida anche a pieno carico, maggiore comfort per il passeggero e a nuovi sistemi elettronici che la rendono più sicura e performante su ogni condizione di fondo stradale.

Tra le innovazioni in funzione del comfort, c'è anche il nuovo abbassatore Automatic Lowering Device che la rende ancora più fruibile, in particolare abbassando la moto al diminuire della velocità, per rialzarla automaticamente a velocità di crociera raggiunta.

Nella guida sportiva la Multistrada V4 promette di essere più precisa ed emozionante da guidare, grazie a una ciclistica ottimizzata. Il motore V4 Granturismo è ora in versione Euro 5+ dotato di deattivazione estesa, che riduce i consumi del 6%, aumentando l'autonomia e il piacere del viaggio.

Rinnovato anche lo stile della Multistrada V4 2025, che è stata ridisegnata nella parte anteriore, con proporzioni più spinte sull'avantreno e una linea che vuole esprime dinamismo e sportività. La vista frontale, in particolare, la avvicina allo stile della nuova e sportivissima Panigale V4.

Il doppio proiettore anteriore viene messo in evidenza dalle nuove parti verniciate che lo incorniciano completamente, assumendo una presenza stilistica importante come su 916 e 1098.

Il nuovo silenziatore, poi, ha un andamento più affilato e un suono ancora più distintivo, per contribuire al DNA sportivo Ducati della nuova Multistrada.

Nella sua declinazione S, altrettanto rinnovata per il 2025, la nuova Multistrada è una moto che migliora la sua capacità di affrontare tutte le strade, in particolare quelle con fondi imperfetti. Questa Multistrada può infatti contare su sospensioni semiattive con strategia di controllo ancora più precisa ed efficiente grazie al nuovo sensore montato sulla forcella e alle funzionalità predittive.

Tante le novità anche sul fronte della sicurezza, come nel caso del Ducati Cornering Lights più efficaci nell'illuminare la strada in piega e un gruppo ottico ottimizzato per ridurre la zona d'ombra davanti alla ruota anteriore. Con la nuova funzionalità DVO (Ducati Vehicle Observer), la Multistrada V4 diventa ancora più sicura ed efficiente, grazie a controlli elettronici che possono agire con maggior precisione.

Se poi il viaggio da intraprendere comporta anche il passeggero, la nuova Multistrada V4 S è stata studiata per migliorare ulteriormente il livello il comfort del compagno di viaggio. La V4 Pikes Peak è invece la Ducati per chi ama il lato più sportivo di Multistrada, esaltato dalle ruote da 17 pollici con cerchi forgiati e dalla grinta della livrea ispirata alla MotoGP.

Il design della Multistrada V4 Pikes Peak si sviluppa partendo dagli elementi caratteristici della famiglia Multistrada V4, e integrandoli con i due elementi storicamente distintivi della Pikes Peak dal punto di vista estetico e funzionale: ovvero la ruota anteriore da 17" e il forcellone monobraccio.

L'indole racing è sottolineata dalla nuova livrea 'Pikes Peak', ispirata nei colori e nelle grafiche a quella delle Ducati MotoGP, Superbike e Motocross, con tabelle portanumero sui fianchetti e sul cupolino, per accentuare il richiamo alle competizioni.

La Ducati Multistrada V4 Model Year 2025 sarà disponibile nelle concessionarie a partire da Ottobre 2024 nelle tre colorazioni Ducati Red, Thrilling Black e Artic White. La Pikes Peak Model Year 2025, anch'essa nelle concessionarie con le stesse tempistiche, è disponibile in un unico allestimento che comprende il radar anteriore e posteriore di serie.



