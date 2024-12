Via libera dei 27 Ue a nuove sanzioni contro Mosca

Via libera dei rappresentanti permanenti dei 27 Paesi Ue al quindicesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Ad annunciarlo è la presidenza di turno ungherese. "Il pacchetto aggiunge altre persone ed entità all'elenco di sanzioni già esistente e prende di mira entità in Russia e in Paesi terzi che contribuiscono indirettamente al potenziamento militare e tecnologico della Russia attraverso l'elusione delle restrizioni alle esportazioni", spiega la presidenza ungherese su X.

"L'Ue e i suoi partner del G7 sono impegnati a mantenere la pressione sul Cremlino. Accolgo con favore l'accordo sul nostro quindicesimo pacchetto di sanzioni, che prende di mira in particolare la flotta ombra russa", ha poi scritto su X la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen.





