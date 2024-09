La Ducati World Première riparte verso il 2025

Il calendario della Ducati World Première 2025 riprende dopo la pausa estiva, sulla scia dell'episodio dedicato alla nuova Panigale V4 e dopo il successo dell'evento fisico che ha avuto luogo nello scenario del WDW 2024. Giovedì riprenderà infatti la serie di appuntamenti con cui da anni la casa di Borgo Panigale presenta le novità per la stagione successiva. Un vero e proprio percorso che porterà tutti gli appassionati in un viaggio che si snoderà dai circuiti alle città, passando per gli sterrati e le strade di montagna.

Il primo appuntamento è quello che farà scoprire ai motociclisti di tutto il mondo nuovi orizzonti, in sella a uno dei modelli più iconici della casa di Borgo Panigale. La serie continuerà con tante novità fino al 5 dicembre, con altri nuovi modelli Ducati che verranno poi svelati nel corso del 2025.

Se giovedì sarà al volta dell'episodio 'Expand your limits', il 7 ottobre toccherà al tema 'You can per black at every time'.

Il 17 ottobre spazio a 'Celebratory Beauty', il 5 novembre a 'Extended experience' e il 5 dicembre a 'Unlock everyday adventure'. Tutte le puntate dedicate alle novità Ducati 2025 saranno visibili sul sito Ducati.com e sui social della casa di Borgo Panigale.



