Al via l'edizione 2024 di Moto Guzzi Open House

Si apre il sipario, a Mandello del Lario, sulla nuova edizione di Moto Guzzi Open House. Per l'occasione, migliaia di appassionati guzzisti sono già arrivati nella località dove nascono, da sempre, le bicilindriche dell'Aquila e dove alle 9.30 di questa mattina si è aperto lo storico cancello rosso della fabbrica Moto Guzzi.

Fino a domenica Mandello del Lario torna ad accogliere i guzzisti e gli appassionati motociclisti da tutto il mondo, per i quali Open House ha in programma un cartellone di eventi all'insegna della festa e del divertimento. Nell'area antistante il cancello rosso, ad esempio, è allestito lo shop dell'Aquila che offre l'opportunità per un ricco shopping col merchandising e con gli accessori firmati Moto Guzzi.

Immancabile l'esposizione dell'intera gamma Moto Guzzi, dalla V7 in tutti i suoi allestimenti alla moderna V100 Mandello, oltre alle ultime arrivate Stelvio e V85, nelle sue tre varianti V85 Strada, V85 TT e V85 TT Travel. Tutti i modelli ora in gamma saranno disponibili anche per il test ride lungo le strade nei dintorni di Mandello del Lario, tra lago e montagna.

Attualmente il polo produttivo di Mandello del Lario è in fase di totale ristrutturazione, in vista di una fabbrica all'avanguardia dalla quale usciranno le Moto Guzzi del futuro ma anche di un nuovo ambiente con spazi aperti e fruibili al pubblico, per diventare un centro di aggregazione della comunità e una meta per gli appassionati motociclisti di tutto il mondo.

Durante Open House, all'interno dello stabilimento, è possibile visitare il Museo Moto Guzzi, vera memoria storica dell'Aquila di Mandello con la sua preziosa collezione di oltre 150 esemplari e, nelle giornate di sabato 14 e domenica 15 settembre, anche la linea di assemblaggio motori e la storica galleria del vento.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA