Al circuito del Mugello i campionati paralimpici di moto

Il prossimo fine settimana l'autodromo del Mugello di Scarperia (Firenze) ospiterà le ultime gare dei Campionati europeo e italiano di motociclismo paralimpico, organizzati dall'associazione Di.Di.

Diversamente disabili. Le competizioni saranno inserite all'interno del Campionato italiano velocità di motociclismo (Civ) che farà tappa proprio nel weekend sul circuito che è di proprietà della Ferrari.

Le gare vedranno la partecipazione di ben 40 piloti provenienti da Belgio, Francia, Spagna, Repubblica Ceca, Austria, Germania e Italia. Si assegneranno i titoli delle classi 600 e 1000 cc. Per questo speciale evento, la Di.Di. ha voluto dare un ulteriore segnale di integrazione ospitando i giovani lavoratori con sindrome di Down, sindrome di Williams e altre disabilità cognitive che prestano servizio presso la Locanda dei girasoli. Affiancati per l'occasione dallo chef stellato Gianfranco Pascucci e dallo chef Antonio Pirozzi, cucineranno un menù che coniugherà il gusto mediterraneo con le esigenze di una dieta sportiva. Il tutto reso possibile grazie anche al supporto dell'Associazione Ant8 Supporters Andrea Antonelli, pilota prematuramente scomparso nel 2013 a causa di un incidente in gara.



