Pirelli contribuisce ai giri più veloci di Moto2 e Moto3

Si è concluso all'insegna dei successi di Celestino Vietti (Red Bull KTM Ajo/Kalex) in Moto2 e David Alonso (CFMOTO Gaviota Aspar Team/CFMOTO) in Moto3 il Gran Premio d'Austria del Motomondiale. Grazie anche alle prestazioni dei pneumatici Pirelli di gamma, gli stessi acquistabili da qualsiasi motociclista, sono stati stabiliti i nuovi giri record della pista e le gare sono state più veloci rispetto a quelle dello scorso anno. In Moto3 è stato anche siglato il nuovo giro record di gara.

"Il bilancio di questo fine settimana al Red Bull Ring - ha commentato Giorgio Barbier, direttore racing Pirelli - è senz'altro positivo. Sabato sono stati stabiliti i nuovi giri record assoluti della pista sia in Moto2 sia in Moto3, mentre domenica, nonostante la forte pioggia mista a grandine caduta nel tardo pomeriggio di sabato che ha di fatto azzerato l'evoluzione della pista, abbiamo avuto due gare più veloci dell'anno scorso oltre al nuovo giro record di gara in Moto3".

In Moto2 la scelta dei pneumatici da utilizzare in gara è stata pressoché unanime con mescole soft su entrambi gli assi, quindi SC0 posteriore e SC1 anteriore, per tutti ad eccezione di Barry Baltus (RW-Idrofoglia Racing GP/Kalex) che all'anteriore ha montato la medium SC2.

In Moto3 le mescole più utilizzate in gara sono state al posteriore la soft SC1 (17 su 27 piloti) e all'anteriore la medium SC2 (19 su 27 piloti). David Alonso (CFMOTO Gaviota Aspar Team/CFMOTO) ha vinto con pneumatici medium SC2 anteriore e soft SC1 posteriore, mentre David Munoz (BOE Motorsports/KTM), secondo sul podio, e Daniel Holgado (Red Bull GASGAS Tech3/GASGAS), terzo classificato, hanno preferito la medium SC2 per entrambi gli assi.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA