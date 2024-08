Con Royal Enfield una garanzia per i viaggiatori globali

Il programma Borderless Warranty introdotto da Royal Enfield punta ad offrire ai clienti una garanzia globale. Pensato per ispirare viaggi ed esplorazioni all'insegna della massima tranquillità, Borderless Warranty di Royal Enfield consente di usufruire del servizio di garanzia in numerosi paesi.

Grazie al programma Borderless Warranty ora i clienti potranno intraprendere viaggi con maggiore tranquillità sapendo che le loro Royal Enfield sono supportate da un programma di garanzia completo che supera i confini nazionali. Questo programma è valido per tutte le moto attualmente coperte da garanzia e per tutte le nuove moto acquistate presso le concessionarie autorizzate Royal Enfield in tutto il mondo.

Il programma di garanzia può contare sul supporto di una rete di oltre 3000 punti di assistenza autorizzati Royal Enfield in 2605 città, di oltre 70 paesi. "Royal Enfield - ha dichiarato Yadvinder Singh Guleria, chief commercial officer di Royal Enfield - si impegna a promuovere una comunità globale vivace e dinamica di rider che condividono la nostra stessa passione per l'avventura e l'esplorazione. Con l'introduzione del programma Borderless Warranty puntiamo a ridefinire l'esperienza cliente offrendo livelli di assistenza e tranquillità senza precedenti a tutti i nostri rider nel mondo".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA