Nolan celebra a Silverstone i 75 anni della MotoGP

Durante lo scorso week-end Nolan ha festeggiato a Silverstone i primi 75 anni della MotoGP. Nolan, grande protagonista del Circus, ha partecipa alle celebrazioni da protagonista con iniziative speciali al MotoGP Vip Village, a cominciare da un'esposizione di pezzi storici e dalla presentazione di una livrea 75th Anniversary realizzata in 3 pezzi esclusivi.

Al MotoGP Vip VillageTM sono stati esposti 10 caschi tra più rappresentativi del marchio dal 1996 al 2012. In particolare, c'erano un N-92 del 1996 di Dani Pedrosa, N-92 del 1998 di Carlos Checa, X-901 del 2001 di Carlos Checa, X-902 del 2002 indossato da Toni Elias, N-93 del 2003 di Dani Pedrosa, N-94 di Chaz Davies del 2005, N-94 del 2006 di Casey Stoner, X-801 RR Golden Edition del 2007 di Jorge Lorenzo, X-802 Black Mamba di Jorge Lorenzo del 2011 e X-802 R del 2012 indossato da Casey Stoner (firmato sulla visiera).

Quella di Silverstone, per Nolan, è stata anche l'occasione per presentare un X-804 RS UC in una esclusiva livrea 75th Anniversary. Questa edizione è caratterizzata dalla grafica oro- bianco-nero, con il numero 75 e gli anni 1949 e 2024 impressi.

Tre i pezzi unici realizzati con livrea 75th Anniversary destinati ad iniziative speciali, tra cui l'asta online il cui ricavato verrà destinato a Two Wheels for Life per la raccolta fondi in sostegno dei programmi di assistenza medica e salvavita nei paesi africani supportati dall'organizzazione, e l'esposizione al MotoGP Vip Village nei prossimi appuntamenti del calendario MotoGP 2024.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA