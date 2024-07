Honda aggiorna l'estetica di Africa Twin e Adventure Sports

Novità in casa Honda che per il 2025 aggiorna i suoi modelli CRF1100L Africa Twin e Adventure Sports. La prima delle due, ammiraglia Honda in quanto a maxienduro, sbarca infatti nel 2025 con grafiche aggiornate per tutte le versioni e una nuova colorazione per la Adventure Sports.

Meccanicamente invariato, il modello della casa giapponese conferma le sue eccellenti doti in fuoristrada, abbinate alla tipica estetica aggressiva e filante di moto da rally. Il suo propulsore bicilindrico parallelo di 1.084 cc genera un picco di 112 Nm e una potenza massima di 102 CV (75 kW) regalando prestazioni notevoli sia su strada che in offroad.

Anche per il 2025 la CRF1100L Africa Twin continua ad essere disponibile in due varianti, ovvero Standard e ES, con differenti specifiche tecniche nel reparto sospensioni. La versione Standard è equipaggiata con sospensioni Showa meccaniche completamente regolabili, mentre la versione ES vanta le sospensioni elettroniche Showa EERATM (Electronically Equipped Ride Adjustment) che garantiscono lo smorzamento delle asperità in tutte le condizioni di guida.

La CRF1100L Africa Twin Adventure Sports vanta invece una maggiore autonomia grazie al serbatoio da 24,8 litri e continua a beneficiare di una più sportiva guidabilità su strada grazie al cerchio anteriore da 19" introdotto con il modello 2024.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA