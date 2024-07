MV Agusta tra successi di inizio 2024 e nuove iniziative

E' stata una prima parte di 2024 con il segno positivo, quella di MV Agusta che si prepara a nuove sfide per i prossimi mesi. Sotto la nuova leadership di Pierer Mobility AG, l'azienda ha registrato significativi miglioramenti, con sviluppi chiave in ogni dipartimento, dal successo del lancio della Enduro Veloce, all'espansione della rete di concessionari e fino all'introduzione di iniziative come la MV Academy.

"Sono estremamente orgoglioso - ha commentato Luca Martin, amministratore delegato di MV Agusta Motor S.p.A - di quanto è stato fatto nella prima metà del 2024, un periodo di trasformazione per MV Agusta che è ancora in corso. Con il supporto di PIERER Mobility AG e del nostro Team dedicato, siamo pronti per una crescita e un successo senza precedenti, e siamo costantemente impegnati a fornire prodotti ed esperienze eccezionali ai nostri clienti".

Pierer Mobility AG lo scorso marzo ha acquisito una quota di maggioranza in MV Agusta, assumendo la gestione dell'azienda e apportando numerosi e positivi cambiamenti. Nel medio termine, si prevede un volume di produzione annuo di oltre 10.000 motociclette, tutte prodotte nello stabilimento di Varese. Il nuovo consiglio di amministrazione è guidato da Hubert Trunkenpolz.

Il lancio della Enduro Veloce, ad aprile, ha segnato una svolta nella storia di MV Agusta e la prima metà del 2024 ha visto anche il lancio della Superveloce 1000 Serie Oro, presentata ai migliori clienti di MV Agusta attraverso anteprime dedicate. Il nuovo modello rappresenta il raggiungimento di un obiettivo preciso per MV Agusta, ovvero creare un oggetto che incarni i desideri di ogni motociclista.

Importanti anche gli sforzi fatti per migliorare la rete di concessionari ufficiali MV Agusta. L'obiettivo di avere 230 dealer a livello globale entro la fine del 2024 è in linea con le aspettative. Questo numero include 30 punti di assistenza, dove i clienti possono recarsi per far manutenere le loro MV Agusta da tecnici formati in fabbrica.

L'Italia, patria di MV Agusta, ha visto l'apertura di nuove concessionarie in aree importanti come Firenze, Bari e Cesena, garantendo che più clienti abbiano accesso a prodotti e servizi.

Nuovi punti vendita sono in arrivo nella seconda metà dell'anno.

MV Agusta ha poi annunciato l'uscita del nuovo libro 'MV Agusta Motorcycle Art, The New Era', che racconta la ricca storia e l'eredità del marchio. Gli appassionati possono anche indossare le ultime collezioni di abbigliamento, caratterizzate da un design elegante e funzionale, che riflette lo spirito di MV Agusta.



