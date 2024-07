Pirelli sul podio di Donington Park con Razgatlioğlu

Con i successi in Superpole Race e in Gara 2 di oggi, Toprak Razgatlioğlu, con il Rokit Bmw Motorrad WorldSBK Team, ha dominato il fine settimana del Campionato Mondiale FIM Superbike al Donington Park, in Inghilterra, incassando un tris di vittorie e due record sul giro, in compagnia delle gomme Pirelli.

Il turco ha capitalizzato l'accoppiata SC1 anteriore e SC0 posteriore di gamma per vincere tutte le gare con un netto vantaggio sui suoi inseguitori: quasi 5 secondi nella Superpole Race e 8 in Gara2. Con il nuovo record assoluto del circuito già in tasca dalla qualifica di ieri (segnato con SCX posteriore), ieri Razgatlioğlu ha sigillato anche il record del giro veloce di gara, migliorando ulteriormente quello già realizzato in Gara 1.

Primo al traguardo nella WorldSSP è stato Yari Montella (Barni Spark Racing Team - Ducati) che, per via di una penalizzazione, a fine gara ha dovuto cedere la vittoria a Adrian Huertas (Aruba.it Racing WorldSSP Team - Ducati).

Entrambi hanno corso con la versione di gamma della SC1 anteriore accoppiata alla SCX posteriore, come anche Jorge Navarro (Orelac Racing Verdenatura - Ducati) arrivato terzo.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA