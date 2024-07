MV Agusta Superveloce Serie Oro tra design e prestazioni

Ricerca stilistica, innovazione tecnologica e performance sono gli ingredienti della nuova MV Agusta Superveloce 1000 Serie Oro. Prodotta in soli 500 esemplari numerati, la nuova arrivata della casa di Schianta racchiude tra le sue forme la storia nelle competizioni di MV Agusta, così come la volontà di spingersi oltre nell'evoluzione tecnologica.





A caratterizzare la Superveloce 1000 Serie Oro già al primo sguardo sono i gruppi ottici tondi che rappresentano una citazione del passato di MV Agusta, le linee della moto sviluppate in senso orizzontale e l'uso di materiali pregiati come la fibra di carbonio.

Uno degli elementi più caratterizzanti dal punto di vista tecnico e stilistico della Superveloce 1000 Serie Oro è sicuramente dato dalla presenza di ali aerodinamiche, il cui studio segna un nuovo passo nella progettazione e nello sviluppo dei nuovi modelli MV Agusta. Oltre alla ricerca del miglior coefficiente di penetrazione aerodinamica, l'attenzione degli ingegneri si è concentrata anche sull'ottimizzazione del carico verticale, con benefici sulla dinamica di guida e sulla stabilità.

Già nel 1972 MV Agusta aveva adottato soluzioni aerodinamiche simili, all'epoca estremamente innovative, per le sue moto da Gran Premio dalle quali la Superveloce 1000 Serie Oro trae l'ispirazione originale. I test hanno evidenziato come la moto ad alte velocità offre rigore direzionale e stabilità, senza rinunciare alla maneggevolezza e all'agilità nelle altre condizioni d'uso.

Il materiale scelto per dare forma estetica alla Superveloce 1000 Serie Oro è la fibra di carbonio declinata in due differenti lavorazioni, ovvero stampato in pressa e laminato L'ispirazione per i cerchi deriva invece dalla stella stilizzata che caratterizzava quelli della MV Agusta F4 750 Serie Oro.

L'omaggio alla F4 è evidente anche nella scelta dello scarico con terminale a 4 uscite in titanio sviluppato da Akrapovic appositamente per la Superveloce 1000 Serie oro. Questo scarico realizzato nella sua caratteristica forma a 'canne d'organo' e accordato per conferire alla moto un suono distintivo.

Il cuore della Superveloce 1000 Serie Oro è il propulsore quattro cilindri in linea capace di erogare 208 CV (153 kW) a 13.000 giri/min e 116,5 Nm di coppia a 11.000 giri/min.

L'elettronica è stata oggetto di un'accurata calibrazione specificamente dedicata alla Superveloce 1000 Serie Oro.

Il controllo di trazione disinseribile prevede otto livelli di intervento: due per le situazioni di fondo bagnato o scivoloso (Rain), tre per l'utilizzo stradale e tre per la pista. Il controllo dell'impennata (Front Lift Control), disinseribile, funziona sulla base dei dati raccolti dalla piattaforma inerziale e anziché impedire alla moto di impennare, ne ottimizza l'impennata stessa.

I preordini della Superveloce 1000 Serie Oro sono stati riservati solamente ai collezionisti del brand di Schiranna. Le poche unità rimaste, delle 500 che andranno in produzione, sono prenotabili tramite la rete di concessionari ufficiali MV Agusta, con un prezzo di 70.700 euro.

