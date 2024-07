Honda MSX 125 Grom si rinnova per il 2025

La MSX125 Grom di Honda si rinnova per il 2025, tra carene ridisegnate e inedite colorazioni.

Rimane però compatta nelle forme e nelle proporzioni e le nuove cover del serbatoio sono caratterizzate da linee tese che proseguono con i nuovi fianchetti laterali. Il nuovo puntale completa poi il look sportivo.

La MSX125 Grom è stata sviluppata attorno al concetto di adattabilità e customizzazione: tutti gli elementi delle sovrastrutture sono fissati con soli sei bulloni per lato. Il dettaglio è sottolineato dai grossi contorni e il logo Grom ora ben in vista sull'anteriore.

Per la prima volta dal suo debutto sul mercato, è adesso possibile ampliare ulteriormente la versatilità della Grom personalizzandola con una scelta di accessori originali Honda, tra i quali paramani, cupolino, borse laterali da sella, portapacchi posteriore e borsa da sella centrale.

La finitura dorata della forcella da 31 mm a steli rovesciati risalta, in netto contrasto con il motore, lo scarico, i cerchi e il forcellone verniciati in nero. Il display LCD è di facile lettura, compatto e include il contagiri e l'indicatore della marcia inserita, oltre al tachimetro, a due contachilometri parziali, all'indicatore del livello benzina e all'orologio.

Sotto la sella, il monocilindrico raffreddato ad aria di 125 cc, con prestazioni fruibili da chiunque. Dotata di un cambio manuale a 5 rapporti per trasferimenti confortevoli, la MSX vanta un'autonomia di 66,7 chilometri per litro.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA