G7: i ministri in visita allo stabilimento della Ducati

"Ricevere come unica azienda in tutta la regione la delegazione G7 per la scienza e la tecnologia è un grande onore e ci rende davvero orgogliosi.

Questa visita ripaga l'impegno di Ducati nel promuovere l'eccellenza tecnologica e l'identità italiana attraverso il proprio lavoro di ricerca e sviluppo e le proprie moto. È anche un riconoscimento significativo per l'Azienda e per tutta la Motor Valley, a dimostrazione del valore apportato nel campo della tecnologia e della scienza".

Così Claudio Domenicali, ad Ducati, ha accolto ieri sera la visita dei ministri in sede a Borgo Panigale. Ministri e i capi delegazione hanno visitato il museo e lo stabilimento.



