Talet-e e Newton convertono in elettrico gli scooter

Talet-e e Newtron hanno ottenuto formalmente dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il certificato riguardante l'omologazione del loro sistema di conversione elettrica per le prime piattaforme di veicoli a due ruote.

Sono tre i modelli endotermici interessati dalla certificazione, che potranno essere convertiti dalla prima startup italiana nata con l'obiettivo di elettrificare gli scooter con cilindrata da 125cc in su, ovvero Honda SH, Piaggio Liberty e Piaggio Vespa GTS.

Il certificato è relativo alle omologazioni NAD, una tipologia esclusiva dell'Italia, e consente secondo le direttive europee di installare le misure inserite nel certificato di conformità relativamente all'accoppiata ruota/veicolo. Il rilascio delle omologazioni rappresenta un ulteriore passo in avanti nel piano industriale di talet-e.

Lo scorso marzo la startup ha fatto il suo ingresso in Confindustria ANCMA mentre ad aprile ha concluso il primo seed round raccogliendo 2,650 milioni di euro, tra Equity e Debit, e ha avviato il secondo seed round di raccolta per completare il fabbisogno finanziario e iniziare la produzione e la fase distributiva.

Nella seconda parte dell'anno sarà avviata la commercializzazione dei veicoli convertiti, appartenenti proprio a questi tre modelli omologati e ad altri attualmente in corso di omologazione, che verranno annunciati successivamente.

Composto da due batterie fisse da 1,5 kWh ricaricabili, cui aggiungere fino a due ulteriori batterie estraibili e ricaricabili da 0,75 kWh, a seconda dello scooter, il kit è garantito con fino a 3.000 cicli di ricarica. L'installazione richiede circa 4 ore e permette di mantenere le stesse prestazioni del veicolo termico originario.



