Pirelli ad Assen con pneumatici di serie per Moto2 e Moto3

Sarà un Gran Premio all'insegna dei pneumatici di serie e disponibili sul mercato, quello di Pirelli nella 'Cattedrale della velocità' ad Assen per il GP olandese di Moto2 e Moto3. Per l'occasione, i piloti avranno a disposizione l'allocazione standard prevista per il 2024, composta da pneumatici di serie disponibili sul mercato A più di tre settimane di distanza dalla gara del Mugello, dove, anche grazie al contributo dei pneumatici Pirelli, sono stati battuti tutti i record della pista, i piloti di Moto2 e Moto3 affronteranno il prossimo fine settimana lo storico circuito TT di Assen, in Olanda, anche noto come la 'Cattedrale della velocità' per via delle elevate velocità di percorrenza e dei repentini cambi di direzione che, soprattutto in passato, lo rendevano uno dei tracciati più impegnativi del campionato.

Quella di Assen non è una pista particolarmente impegnativa per i pneumatici e, per questo motivo, Pirelli fornirà ai piloti di entrambe le classi l'allocazione standard prevista per la stagione 2024, composta interamente da pneumatici regolarmente in vendita sul mercato ed acquistabili da tutti i motociclisti.

