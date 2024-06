Raduno Harley Davidson, in migliaia sfilano a Senigallia

Migliaia di Harley-Davidson hanno sfilato lungo le strade di Senigallia e Montemarciano (Ancona) per la penultima giornata del raduno europeo HOG (Harley Owners Group), il club dei possessori dell'iconica moto americana. Circa 2.500 quelle previste dagli organizzatori, ma all'occhio quelle sfilate sono sembrate davvero molte di più, con momenti in cui non si riusciva a vedere la fine del corteo.

La carovana delle due ruote, con partenza dal molo e dalla rotonda a mare, si è spostata dal centralissimo lungomare di Senigallia fino alla vicina Montemarciano per poi tornare indietro per le strade di campagna e fino al centro cittadino senigalliese.

Un corteo tutt'altro che silenzioso, dove anzi il rombo è simbolo identitario, che si è avvertito praticamente per tutta la città, come avviene da giorni per il 30/o raduno europeo. Tra le migliaia di partecipanti c'erano gruppi da Germania, Francia, Spagna, Bulgaria, Regno Unito, Austria, Svizzera, Danimarca, Slovenia, Romania e tanti altri paesi, compreso qualcuno extraeuropeo, come l'Arabia Saudita. A salutare motociclisti e motocicliste si sono radunati tanti cittadini e turisti che hanno potuto ammirare moto tirate a lucido di tutti i modelli: da quelle che mostrano tutto il telaio a quelle Grand Touring con la carenatura sagomata nel tipico stile americano, da quelle col manubrio alto (chopper) a quelle con l'enorme gomma posteriore, fino ai trike (le moto a tre ruote) e alle classiche cruiser che hanno fatto la storia del marchio statunitense.

Dopo i primi appuntamenti, stasera è il turno del concerto con Marky Ramone, storico batterista dei Ramones, una delle formazioni musicali che hanno dato vita al punk americano anni '70.



