Aprilia, tribuna speciale in occasione del MotoGP di San Marino

Dopo la festa di Aprilia All Stars, in programma sul circuito di Misano sabato 8 giugno, gli appassionati del marchio italiano avranno un’altra grande opportunità per vivere al meglio le emozioni della MotoGP. Sabato 7 e domenica 8 settembre, infatti, in occasione del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, torna la tribuna Aprilia, creata per offrire un’esperienza unica a tutti gli appassionati di MotoGP e del marchio italiano.

Ai fan di Aprilia sarà riservato un intero settore della Tribuna B coperta, con posti numerati e una serie di comodità come ad esempio il parcheggio dedicato, dotato di guardaroba, sia per chi arriverà al Misano World Circuit in auto, sia per chi decidesse di raggiungere la Riviera Adriatica in sella alla propria due ruote. Tutti insieme, con gli amici o con la famiglia, per tifare le Aprilia RS-GP di Aleix Espargaró, Maverick Viñales e Lorenzo Savadori, e godersi dal vivo il grande spettacolo della MotoGP. Per tutti i tifosi in tribuna non mancherà il kit Aprilia Racing, ed entrambe le giornate saranno arricchite sia da ospiti speciali sia da una costante animazione che, nel pieno stile Aprilia, aggiungerà all'adrenalina dell'attività in pista la giusta dose di divertimento.

