TVS Motor Company arriva in Italia con moto e scooter

TVS Motor Company ha annunciato il suo arrivo ufficiale in Italia. L’azienda, quarto produttore di veicoli 2 e 3 ruote e terzo per capitalizzazione di mercato, commercializza già i suoi prodotti in 80 paesi e in Italia proporrà al mercato una selezione di moto e scooter termici ed elettrici. TVS Motor Company sta espandendo le proprie attività in Italia attraverso la sua filiale TVS Motor Italia, guidata da Giovanni Notarbartolo di Furnari, già impegnato in passato in ruoli manageriali di alto livello in importanti aziende automobilistiche in Italia, America Latina, Emirati Arabi Uniti ed Europa.

"Il nostro ingresso in Italia - ha dichiarato Sharad Mohan Mishra, presidente e head group strategy di TVS Motor Company - è un passo strategico verso la realizzazione delle nostre ambizioni globali. La ricca cultura motociclistica dell'Italia e la sua adozione di soluzioni di trasporto all'avanguardia, rappresentano uno scenario perfetto per la nostra gamma di prodotti". "Aprendo una filiale ed offrendo un'ampia gamma di prodotti, sia termici che elettrici - ha aggiunto Notarbartolo - TVS Motor ha sottolineato la sua fiducia e la sua strategia a lungo termine per il mercato italiano. La nostra attenzione si concentrerà su due pilastri fondamentali: la qualità del prodotto e la soddisfazione del cliente. È con grande orgoglio, dunque, che intraprendo questa nuova straordinaria avventura con uno dei quattro principali produttori di 2 ruote al mondo".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA