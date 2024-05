Con Aprilia Pro Experience si va in pista con i campioni

Torna in scena al Misano World Circuit l'Aprilia Pro Experience. L'evento, che consente a un numero limitato di appassionati di scendere in pista insieme ad alcuni tra i migliori piloti al mondo, è in programma domenica 9 giugno, in scia all'edizione 2024 di Aprilia All Stars che animerà il tracciato romagnolo sabato 8 giugno.

Aprilia Pro Experience non è soltanto un corso di guida in pista esclusivo ma anche un'esperienza racing di alto livello.

Su una delle poche piste al mondo teatro sia di una tappa della MotoGP che del WSBK, i partecipanti saliranno in sella alle Aprilia RSV4 Factory guidati da tre istruttori d'eccezione.

A guidare i partecipanti saranno infatti Max Biaggi, quattro volte campione del mondo classe 250 e due volte campione del mondo Superbike, il vincitore di 5 Gran Premi della MotoGP Miguel Oliveira, attuale pilota Aprilia nel team Trackhouse, oltre a Lorenzo Savadori, pilota e tester MotoGP di Aprilia Racing.

Durante la giornata saranno presenti a Misano anche gli altri piloti di Aprilia Racing in MotoGP: i due ufficiali Aleix Espargaró e Maverick Viñales, oltre a Raul Fernandez, compagno di squadra di Oliveira nel team Trackhouse.

L'esperienza, aperta a soli 20 partecipanti, occuperà l'intera giornata e i momenti salienti sono rappresentati dalle sessioni in pista, per un totale di sei turni da venti minuti.

Ognuno dei tre coach seguirà a turno un numero ristretto di piloti, avendo così la certezza di dedicare a tutti la massima attenzione e per assicurare a tutti i partecipanti almeno un turno con ognuno dei super coach, anche durante le attività didattiche nel box.

L'Aprilia RSV4 Factory a disposizione dei partecipanti è la versione più tecnologicamente avanzata della moto che ha conquistato sette titoli mondiali WSBK ed è equipaggiata con i performanti pneumatici Pirelli Diablo Superbike in mescola, scelta ideale per i track days. L'Aprilia Pro Experience a Misano è proposta al prezzo di 2950 euro.

