Ripartito da Vallelunga il Trofeo Moto Guzzi Fast Endurance

E' ripartito nel fine settimana appena trascorso dall'autodromo di Vallelunga il Trofeo Moto Guzzi Fast Endurance, riproponendo la formula che ne ha decretato il successo sin dalla sua nascita, nel 2019.

La sesta edizione del Trofeo ha visto al via una quarantina di piloti in sella alle Moto Guzzi V7 equipaggiate con Kit Racing GCorse e gomme Pirelli Phantom Sportscomp RS. Nella versione Trofeo, la piccola 'ottoemmezzo' di Mandello è una moto adatta a tutti ma anche veloce. Lo dimostra il giro record siglato da Emiliano Bellucci nella gara della domenica, in 1'55"840, alla media di oltre 127 km/h.

La gara del sabato ha visto protagonisti gli equipaggi Team Ducoli IMCLA (Nicola Marcato - Cristiano Franco) e Team Oldrati AR#28 (Alberto Rota - Emiliano Bellucci), con Marcato e Rota che si sono giocati la vittoria con ben tre sorpassi all'ultimo giro e Marcato che ha avuto la meglio sul traguardo.

Il Team Oldrati AR#28 si è preso la rivincita la domenica, dopo aver ingaggiato un'altra 'lotta' in pista con il Team Ducoli IMCLA: anche Gara 2 si è decisa negli ultimi minuti, con Cristiano Franco scivolato mentre inseguiva da vicino Alberto Rota, primo sul traguardo.

Il podio è stato completato dal Guaracing Factory Team (Bellicini-Rizzardi) e ancora una volta dal Team dei Rapaci 1 (Fornasiero-Rossignoli). Dopo due round la classifica di campionato vede gli equipaggi Team Oldrati AR#28 e Team Ducoli IMCLA appaiati in testa con 33 punti, seguono il Team dei Rapaci 1 a quota 30, 598 Corse a 28 e Guaracing Factory Team con 25 punti.

Il prossimo appuntamento è in programma il 9 giugno al Cremona Circuit, dove si correrà una mini endurance di 90 minuti. Seguirà la tappa di Varano, teatro il 7 luglio della grande novità 2024. Sul tracciato emiliano i piloti non correranno in equipaggio, alternandosi alla guida, come da sempre nel Fast Endurance, ma saranno entrambi chiamati a cimentarsi singolarmente in gare di 12 giri, con partenza da fermo.

Il gran finale sarà invece Misano il 12 e il 13 ottobre, con la night race del sabato sera (90 minuti) e la gara conclusiva della domenica (60 minuti).



