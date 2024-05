Bmw Motorrrad punta anche su Automated Shift Assistant

Si chiama Automated Shift Assistant (ASA), la nuova soluzione tecnica di Bmw Motorrad che rende la guida più semplice e confortevole. La novità è quella che punta a migliorare l'esperienza di guida con l'automazione della frizione e del cambio, senza sacrificarne la dinamica.

L'Automated Shift Assistant è caratterizzato da un progetto funzionale in cui due attuatori elettromeccanici automatizzano sia frizione, sia il cambio di marcia del cambio a sei velocità, che rappresenta la principale differenza rispetto a un assistente di cambio marcia convenzionale.

Non c'è bisogno di una leva manuale per azionare la frizione e la guida con l'Automated Shift Assistant diventa anche più piacevole grazie alle sequenze di cambiata rapide, adattate ai giri e al carico, e ai cambi di marcia efficaci che ne derivano.

Il carico di lavoro del pilota, così, si riduce, rendendo la guida ancora più piacevole.

Inoltre, l'Automated Shift Assistant crea un legame ancora più diretto con il motore boxer, in quanto l'azionamento della frizione rende più facile il controllo attraverso la manopola dell'acceleratore e la leva del cambio. In modalità M i cambi di marcia possono ancora essere effettuati con il comando a pedale, consentendo al pilota di decidere quando cambiare marcia.

In modalità D, l'Automatic Shift Assistant entra in azione. I punti di cambiata vengono selezionati automaticamente dalla centralina del motore. In entrambe le modalità il pilota beneficia di cambi di marcia eseguiti con un'interruzione morbida della trazione. Il risultato è un'accelerazione efficiente della moto e una maggiore stabilità di guida.

Quando si cambia marcia, ad esempio, il sobbalzo associato a un classico cambio con frizione manuale è in gran parte eliminato, così come il rischio di contatto con il casco tra pilota e passeggero. Anche le scalate sono state progettate per essere il più fluide possibile, riducendo al minimo i disturbi del telaio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA